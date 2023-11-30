Вратарь «Динамо» Шунин: мы должны творить новую историю. Клуб будет развиваться

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин на закрытой премьере веб-сериала «100 лет Динамо» совместно с платформой START высказался о желание завоёвывать новые трофеи, а также о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:0).

«Мы должны творить новую историю, но и не забывать историю, которая была. Наш клуб будет развиваться, завоюем трофей. Вчерашний матч с «Зенитом» не мог закончится по-другому», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» с 28 очками расположилось на третьей строчке в чемпионате. Санкт-Петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка после 16 встреч. На втором месте «Краснодар». В активе «быков» 32 очка за 16 игр.