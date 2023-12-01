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Трое полицейских Бирмингема получили ранения во время драки с фанатами «Легии»

Трое полицейских Бирмингема получили ранения во время драки с фанатами «Легии»
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В преддверии матча Лиги Конференции «Астон Вилла» — «Легия» произошло столкновение между фанатами польского клуба и полицейскими Бирмингема, в результате которого трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Об этом информирует Express and Star.

Столкновение фанатов «Легии» с полицией Бирмингема:

Сообщается, что матч между командами начался в отсутствии значительного количества болельщиков «Легии», которых на стадион не пустила местная полиция из-за их неподобающего поведения. Подчёркивается, что они бросали в сотрудников правоохранительных органов пиротехнические средства, бутылки, ветки деревьев и другие предметы. На текущий момент известно, что один из пострадавших полицейских получил ожоги после того, как в него попал файер.

Также отмечается, что польские поклонники выразили недовольство тем, что количество билетов, которые они могли приобрести на матч с «Астон Виллой» было сокращено с 2100 до 890.

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