Фанаты «ПСЖ» напали на болельщиков «Ньюкасла» в пабе Парижа в преддверии матча команд в ЛЧ

Сегодня ночью радикальные фанаты французского «ПСЖ» совершили нападение на болельщиков английского «Ньюкасла» в то время, как они отдыхали в одном из пабов Парижа в преддверии очного матча команд в Лиге чемпионов, который состоится сегодня, 28 ноября. Об этом информирует RMC Sport.

Нападение фанатов «ПСЖ» на болельщиков «Ньюкасла» в пабе Парижа:

Поклонники «сорок» пытались забаррикадироваться в пабе в то время, как болельщики парижской команды бросали в здание стулья, столы и дымовые шашки. На текущий момент отсутствует информация о наличии пострадавших. Подчёркивается, что в связи со сложившейся ситуацией в целях обеспечения безопасности владельцы пабов в Париже получили распоряжение раньше закрывать свои заведения.

Напомним, «ПСЖ» сыграет с «Ньюкаслом» на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.