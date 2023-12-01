Веденеев: «Зенит» дал Круговому возможность. Его дело, пробиваться в состав или нет

Бывший футболист Сергей Веденеев высказался о защитнике «Зенита» Даниле Круговом.

«Мостового и Кругового приглашали в клуб в одно время. Мостовой выходит на поле в составе иногда, а Круговой все эти годы выходит только на замену. Я думаю, что от этого все разногласия. Агент просит одну сумму, а клуб считает, что игрок недостаточно много вкладывает в результат. Можно только предположить, что такое происходит, потому что зачастую переговоры ведут агенты. Там идет торг: десятки или сотни тысяч евро. Возможно, что этой всей истории вообще нет, это просто вбросы. Я не информирован настолько, чтобы какие-то выводы делать. Могу только предполагать.

«Зенит» — единственный клуб на сегодняшний день который ставит задачу только первое место. Молодежи в таких командах, как правило, очень непросто пробиться в состав. «Зенит» предоставил Круговому возможность. Его дело, пробиваться в состав или нет. Потому что бразильцев очень много, в этом смысле ему очень непросто конкурировать. Поэтому разговора о жалости идти не может. Здесь конкуренция. Лучшие выходят на поле, а более слабые сидят в запасе», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.