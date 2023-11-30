Круговой: предложение от «Зенита» по контракту было, но меня оно не устроило

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о переговорах с клубом о новом контракте.

«Предложения от «Зенита» ещё не было. Точнее, оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать. Почему оно не устроило? Это конфиденциальная информация», — приводит слова Кругового «Спорт-экспресс».

Текущее соглашение «Зенита» с 25-летним российским защитником рассчитано до лета 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarket оценивает стоимость футболиста в € 2,5 млн. В нынешнем сезоне Круговой провёл 10 матчей за сине-бело-голубых в рамках Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт одну результативную передачу. «Зенит» после 16 туров чемпионата России располагается на первом месте в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко.