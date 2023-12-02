Филипп Лам: моему сыну 11 лет, но он всё ещё не видел успешной сборной Германии

Бывший защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Филипп Лам объяснил, почему, на его взгляд, немецкая национальная команда не добивается серьёзных результатов на международных турнирах уже почти 10 лет.

«Моему сыну 11 лет, и плохо, что он никогда не видел успешной сборной Германии. Думаю проблема заключается в том, что после победы на чемпионате мира 2014 года мы не лучшим образом работали над преемственностью в сборной. Никто не привил чувства ответственности за команду новому поколению. Необходимо, чтобы у сборной был стержень, её сердце, чтобы остальные знали, кто главный. Подобные вещи не развиваются автоматически. Было много изменений, но стержень, о котором я говорю, так и не сформировался», — приводит слова Лама The Guardian.