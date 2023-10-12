Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Филипп Лам: Нагельсман слишком много зарабатывает в сборной Германии

Филипп Лам: Нагельсман слишком много зарабатывает в сборной Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам высказался относительно заработной платы нового главного тренера немецкой национальной команды Юлиана Нагельсмана.

«Говорят, что Флик зарабатывал € 6,5 млн в год, когда руководил сборной Германии. По слухам, заработная плата Нагельсмана составляет € 4,8 млн в год за ту же работу. Это неправильно, слишком большие деньги. Немецкий футбольный союз не должен мириться с повышенными зарплатами. Следует назначать их в размере не более € 2 млн в год.

За год проводится всего 10-15 международных матчей. Топ-клубы проводят в три-четыре раза больше игр. В перерывах между матчами сборных тренер не находится на скамейке запасных четыре или даже шесть недель подряд», — написал Лам в своей колонке в The Guardian.

Материалы по теме
Филипп Лам — о матче с Украиной: футбол — это средство достижения целей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android