Филипп Лам: Нагельсман слишком много зарабатывает в сборной Германии

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам высказался относительно заработной платы нового главного тренера немецкой национальной команды Юлиана Нагельсмана.

«Говорят, что Флик зарабатывал € 6,5 млн в год, когда руководил сборной Германии. По слухам, заработная плата Нагельсмана составляет € 4,8 млн в год за ту же работу. Это неправильно, слишком большие деньги. Немецкий футбольный союз не должен мириться с повышенными зарплатами. Следует назначать их в размере не более € 2 млн в год.

За год проводится всего 10-15 международных матчей. Топ-клубы проводят в три-четыре раза больше игр. В перерывах между матчами сборных тренер не находится на скамейке запасных четыре или даже шесть недель подряд», — написал Лам в своей колонке в The Guardian.