Газизов рассказал о планах махачкалинского «Динамо» на зимние сборы

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что на зимние сборы запланировано минимум шесть матчей с российскими и зарубежными командами.

«Начинаем сбор в Махачкале, а потом, 21 января, улетаем в Турцию. Возвращение запланировано на 22 февраля. Запланировано минимум шесть игр, по трём уже есть договорённости. Пока просто не хотелось бы называть соперников, но это достойные клубы, и не только российские», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В данный момент «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Мелбет Первой лиги, набрав 37 очков после 20 проведённых матчей. Ближайшим преследователем являются «Химки», отстающие лишь на одно очко после аналогичного количества встреч.

Ранее Шамиль Газизов рассказал о планах приобрести новых футболистов в зимнее трансферное окно.