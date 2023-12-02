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Вратарь сборной Испании Симон продлит контракт с «Атлетиком»

Вратарь сборной Испании Симон продлит контракт с «Атлетиком»
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Испанский «Атлетик» надеется в ближайшее время договориться о продлении контракта с вратарём национальной команды Унаем Симоном. Об этом сообщает As.

По информации источника, несмотря на интерес со стороны «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и саудовских команд, приоритет игрока остаётся прежним — остаться в клубе из Бильбао. Руководство «басков» верит в то, что переговоры о продлении соглашения в ближайшие несколько недель пройдут успешно.

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Симон является воспитанником «Атлетика». В текущем сезоне голкипер провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее стало известно, что «Атлетик» продлил контракт со своим вингером Нико Уильямсом.

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