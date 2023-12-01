Игрок сборной Испании Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» Бильбао

21-летний атакующий игрок сборной Испании Нико Уильямс подписал новый контракт с «Атлетиком» Бильбао, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до 2027 года. Уильямс – воспитанник «Атлетика», перешедший в основную команду в 2021 году из фарм-клуба.

Между клубом и игроком долгое время шли переговоры, и даже возникали сомнения, что договор будет обновлён. Нико Уильямсом интересуются топ-клубы, обсуждался предметный интерес мадридского «Реала» и дортмундской «Боруссии». Ранее в контракте Уильямса были прописаны отступные в размере € 40 млн. «Атлетик» хотел существенно увеличить сумму, в чём не была заинтересована сторона игрока.

На счету Нико Уильямса 96 матчей за «Атлетик», в которых он забил 13 голов и отдал 14 голевых передач.

Отметим, что Нико Уильямс – младший брат Иньяки Уильямса, другого нападающего «Атлетика». На его счету почти 400 матчей за клуб. Однако играют братья за разные сборные: Иньяки лишь в товарищеском матче выходил в составе сборной Испании, поэтому решил играть за историческую родину – команду Ганы.