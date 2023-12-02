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Курочкина стала первой в истории России женщиной-ассистентом арбитра в матче РПЛ

Курочкина стала первой в истории России женщиной-ассистентом арбитра в матче РПЛ
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Екатерина Курочкина стала первой в истории России женщиной-ассистентом главного арбитра в матче МИР Российской Премьер-Лиги, сообщает РФС.

Курочкина ассистирует главному арбитру Евгению Турбину, который обслуживает матч 17-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Урал» (0:0), проходящий в данный момент.

Екатерина имеет категорию «Ассистент ФИФА» и ранее привлекалась к работе в двух матчах РПЛ в качестве AVAR и назначалась ассистентом на пять игр Фонбет Кубка России сезона-2023/2024.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 16 матчей. «Пари НН» находится на девятой строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).

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