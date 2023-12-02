«Пари НН» установил мировой рекорд по количеству людей в кокошниках в хороводе вокруг поля

«Пари Нижний Новгород» перед матчем 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Уралом», который пройдёт 2 декабря, установил мировой рекорд по количеству людей в кокошниках в хороводе вокруг футбольного поля.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Пари НН»

Для фиксации рекорда в город приехала служба протокола Книги мировых рекордов, а по периметру стадиона были расставлены видеокамеры. Кокошники выдавались бесплатно волонтёрами.

В матче первого круга чемпионата России сегодняшние соперники сыграли вничью — 0:0. В прошлом сезоне «Урал» и «Пари НН» один раз сыграли вничью, ещё в одной встрече была зафиксирована победа нижегородцев — 1:0. Екатеринбуржцы не могут огорчить команду из Нижнего Новгорода уже на протяжении четырёх матчей.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 16 матчей. «Пари НН» находится на девятой строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).