Форвард «Штутгарта» Гирасси забил 16 голов в 11 матчах Бундеслиги

В субботу, 2 декабря, закончился матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Вердер». Игра проходила на стадионе «» в Штутгарте и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Форвард «швабов» Серу Гирасси отметился голом с пенальти в этом матче.

Таким образом, это уже 16-й мяч сенегальца за 11 игр в текущем сезоне Бундеслиги. На данный момент Гирасси идёт вторым в гонке бомбардиров Бундеслиги. Больше футболиста «швабов» забил только нападающий «Баварии» Гарри Кейн (18 голов в 12 матчах).

Гирасси выступает за «Штутгарт» с 2022 года. В прошлом сезоне форвард провёл за команду 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Гирасси со стороны «Манчестер Юнайтед».