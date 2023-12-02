Буффон: в Европе не так много сборных, которые сильнее Италии

Экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон отреагировал на попадание своей бывшей команды в одну группу с Испанией, Хорватией и Албанией на Евро-2024.

«В Европе не так много сборных, которые сильнее Италии. Да, по итогам жеребьёвки присутствует небольшая тревожность. Ни одна из команд в группе не будет прыгать от радости, сыграв вничью с итальянцами.

Тот факт, что Италия находилась в четвёртой корзине — изначально предполагал попадание в группу как минимум с одним сильным соперником. Получившийся квартет немного похож на тот, который был у нас на Евро-2012 (Испания, Хорватия и Ирландия. — Прим. «Чемпионата»). Тогда мы заняли второе место в группе, а позже вышли в финал.

То, что четыре лучшие команды, занявшие третьи места, также попадают в плей-офф — существенно увеличивает наши шансы на успех. У команды Спаллетти будет время до июня, чтобы усовершенствоваться», – приводит слова Буффона Football Italia.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Сборная Италии является действующим победителем чемпионата Европы.