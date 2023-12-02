Мы получили «группу смерти» на Евро-2024! Итоги жеребьёвки и календарь турнира

В первом же матче Испании играть с Хорватией, ну разве не круто?! А Казахстану, если пробьётся, с группой повезло.

В субботу, пока в России, да и в Европе проходили матчи очередных туров, в Германии событием дня стала жеребьёвка группового этапа Евро-2024. Началось всё в 20:00 по московскому времени в здании филармонии Гамбурга. Естественно, на церемонии было много гостей: Джанлуиджи Буффон, Стив Макманаман, Ангелос Харистеас, Брайан Лаудруп, Томаш Росицки, Рикарду Куарежма, Блез Матюиди, Уэсли Снейдер, Давид Сильва и Сами Хедира… Представили в Гамбурге и талисмана Евро – медведя Альберта.

Талисман Евро-2024 — медведь Альберт Фото: Marvin Ibo Guengoer/Getty Images

Но главная часть, конечно, сама жеребьёвка. Мы получили сразу несколько крутых групп (правда, не все они сформированы до конца). Вот удобная картинка со всеми известными квартетами на данный момент.

Составы групп:

А теперь давайте поговорим про каждую группу отдельно. Напомним, из каждой группы (всего их 24, в каждой по четыре сборные) выходят по две лучшие команды, а ещё четыре места в плей-офф достанутся четырём лучшим сборным, которые займут третье место в своих группах.

До конца сформированы ещё не все группы. На Евро-2024 должны попасть ещё три команды – через плей-офф Лиги наций:

Путь А:

Польша — Эстония;

Уэльс — Финляндия.

Путь В:

Израиль — Исландия;

Босния и Герцеговина — Украина.

Путь С:

Грузия — Люксембург;

Греция — Казахстан.

Разбор жеребьёвки

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Эту группу точно не назвать проходной. Да, для хозяев всё могло сложиться и хуже, но буквально все соперники – очень неуступчивые. Шотландия удивила всех в отборе в группе с Испанией, всего один раз проиграв и дважды сыграв вничью. Венгрия вообще прошла отбор без поражений (правда, и группа там была полегче), а Швейцария выходила из группы и на ЧМ-2018, и на ЧЕ-2020 (тогда даже дошли до четвертьфинала, обыграв Францию), и на ЧМ-2022. В Катаре, правда, после выхода из группы швейцарцы получили шесть от Португалии. Но класс команды высок.

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания

Тут и слов никаких не надо – у нас есть «группа смерти». Ни Испания, ни Италия с Хорватией в особом представлении не нуждаются. Ну а противостоять испанцам, действующим победителям Евро и бронзовым призёрам ЧМ, будет крепкая Албания (с легионерами из РПЛ в составе). Албания, кстати, на Евро вышла, заняв первое место в отборочной группе с Чехией и Польшей.

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия

Достаточно простая группа для фаворита – англичан. Словения и Дания играли вместе в отборе, и проблем там было достаточно. Сейчас это уже не та Дания, что разрывала на прошлом Евро. Словенцы даже в отборе мучились с Казахстаном, ну а Сербия вообще попала на Евро впервые с распада Югославии. Тут как всегда – есть классный состав, хорошая игра, но на крупных турнирах почти всегда случается провал. Хотя попасть в число четырёх лучших команд среди третьих мест (и так пробиться в плей-офф) у сербов есть все шансы.

Группа D: победитель Пути А в Лиге наций, Австрия, Нидерланды, Франция

Одна из трёх групп, в которой состав участников сформирован не полностью. Но уже сейчас есть два явных фаворита: это, естественно, Франция и Нидерланды. Они, кстати, играли вместе в отборе (и оба раза французы были сильнее). Австрия же, скорее всего, будет бороться за третье место с кем-то из этих четырёх сборных: Польша, Эстония, Уэльс, Финляндия.

Франция дважды обыграла Нидерланды в отборе на Евро Фото: Marcel van Dorst/Getty Images

Группа E: победитель Пути B в Лиге наций, Бельгия, Словакия, Румыния

Бельгия с нашим старым знакомым – Доменико Тедеско – преображается. Отборочную группу с Австрией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией прошли без поражений, забили там 22 мяча, а пропустили всего четыре. Так что с фаворитом тут всё понятно. А вот по второму месту, кажется, вопросы будут до конца группового этапа: Румыния (43-е место в рейтинге ФИФА) и Словакия (45-е) выглядят равными соперниками. Ну а к ним добавится кто-то из следующего квартета: Израиль, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина.

Группа F: победитель Пути C в Лиге наций, Турция, Португалия, Чехия

Эта группа для нас особенно интересна – именно в ней может сыграть сборная Казахстана, если сможет обыграть Грецию, а потом – победителя пары Грузия – Люксембург. В остальном же сюрпризов ждать стоит вряд ли: Португалия – фаворит, Турция – должна уверенно выходить в плей-офф, Чехия – аутсайдер. Казахстану, если пробьётся на Евро, вполне можно бороться за третье место!

Календарь Евро-2024

В пятницу, 14 июня, сборная Германии сыграет в матче открытия с командой Шотландии. А вот остальное расписание группового этапа.

15 июня: группа А: Венгрия – Швейцария

Группа B: Испания – Хорватия

Группа B: Италия – Албания

16 июня:

Группа C: Словения – Дания

Группа C: Сербия – Англия

Группа D: победитель Пути А Лиги наций – Нидерланды

Гарри Кейн наверняка доволен жеребьёвкой Фото: Alex Pantling/Getty Images

17 июня:

Группа D: Австрия – Франция

Группа E: Бельгия – Словакия

Группа E: Румыния – победитель Пути B Лиги наций

18 июня:

Группа F: Турция – победитель Пути C Лиги наций

Группа F: Португалия – Чехия

19 июня:

Группа A: Шотландия – Швейцария

Группа A: Германия – Венгрия

Группа B: Хорватия – Албания

20 июня:

Группа B: Испания – Италия

Группа C: Дания – Англия

Группа C: Словения – Сербия

Альваро Морате не повезло с группой Фото: Fran Santiago/Getty Images

21 июня:

Группа D: победитель Пути А Лиги наций – Австрия

Группа D: Нидерланды – Франция

Группа E: Словакия – победитель Пути B Лиги наций

22 июня:

Группа E: Бельгия – Румыния

Группа F: Турция – Португалия

Группа F: победитель Пути C Лиги наций – Чехия

23 июня:

Группа A: Швейцария – Германия

Группа A: Шотландия – Венгрия

24 июня

Группа B: Албания – Испания

Группа B: Хорватия – Италия

Группа C: Англия – Словения

Группа C: Дания – Сербия

25 июня:

Группа D: Франция – победитель Пути A Лиги наций

Группа D: Нидерланды – Австрия

26 июня:

Группа E: победитель Пути B Лиги наций – Бельгия

Группа E: Словакия – Румыния

Группа F: Чехия – Турция

Группа F: победитель Пути C Лиги наций – Португалия

А как вам итоги жеребьёвки? Делитесь мнением в комментариях!