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«Ницца» потерпела первое поражение в сезоне Лиги 1, уступив «Нанту»

«Ницца» потерпела первое поражение в сезоне Лиги 1, уступив «Нанту»
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Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Нант» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке. «Нант» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный мяч в матче забил полузащитник «Нанта» Флоран Молле. Он отличился на 25-й минуте. Таким образом, «Ницца» потерпела первое поражение в сезоне чемпионата Франции.

«Ницца» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков после 14 матчей. «Нант» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», который набрал 30 очков за 13 матчей.

Франция - Лига 1 . 14-й тур
02 декабря 2023, суббота. 23:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 0
Ницца
Ницца
1:0 Молле – 25'    
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