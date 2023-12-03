Мендес прыгнул в сугроб, празднуя дебютный гол за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес, забивший мяч в ворота «Ростова» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, во время празднования прыгнул в сугроб.

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Этот гол стал для 24-летнего чилийского полузащитника первым в составе ЦСКА за 58 матчей. У него также есть одна результативная передача. Соглашение Мендеса с ЦСКА рассчитано до лета 2025 года.

ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков за 16 проведённых матчей. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.