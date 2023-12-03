Созин — о словах Карпина: РФС молчит, значит, можно оскорблять судей и дальше

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о словах главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который после проигранного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2) раскритиковал решение о проведении игры в условиях сильного снегопада, сказав: «Какой дебил, идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо?»

«Яркое высказывание Карпина услышали все. И слова про «дебилов» уже даже не удивляют. А чего удивляться, если мы проходим это каждый тур? В прошлом туре мат от главного тренера «Локо» в прямом эфире, до этого – слова Иванова про утопить арбитров, сейчас – Карпин. Это же слова в адрес Шафеева – даже президент РПЛ сказал, что решение о проведении матча принимает судья. Вот Карпин, по сути, судью и оскорбил. В четверг КДК отстранит Карпина на два матча – и все забудут.

Только если звёзды кто-то зажигает, то это кому-то нужно. Со стороны видна явная конфронтация РПЛ и судейского корпуса. И этот матч, все слова вокруг – тому подтверждение. Снова крайним получился судья. И пока РФС не вмешается, пока не скажут «цыц», что надо заниматься футболом, а не этими междусобойчиками, у нас будет продолжаться этот бардак, мат и оскорбления. А раз РФС молчит, значит, соглашается с такими правилами игры – можно оскорблять судей и дальше», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, в матче с «Ростовом» счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, который реализовал пенальти. Затем, на 68-й минуте встречи игрок московского клуба Виктор Мендес удвоил преимущество хозяев.

После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Ростов» после аналогичного количества туров заработал 20 очков и расположился на 10-й строчке.