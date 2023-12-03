«Краснодар» обыграл «Оренбург» и вернулся на первую строчку в РПЛ

Сегодня, 3 декабря, состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Краснодар». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
Первый гол в матче был забит в самом конце первого тайма. На 45+1-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Оренбурга». Удар с 11-метровой отметки уверенно реализовал капитан команды Эдуард Сперцян. На 51-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян, замкнувший подачу с фланга. На 76-й минуте полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов ударом головой вновь вывел свою команду вперёд.
После этой победы в активе «Краснодара» стало 35 очков. Подопечные Владимира Ивича вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 14 очками расположился на 13-й строчке.
- 3 декабря 2023
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