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«Краснодар» обыграл «Оренбург» и вернулся на первую строчку в РПЛ

«Краснодар» обыграл «Оренбург» и вернулся на первую строчку в РПЛ
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Сегодня, 3 декабря, состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Краснодар». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит в самом конце первого тайма. На 45+1-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Оренбурга». Удар с 11-метровой отметки уверенно реализовал капитан команды Эдуард Сперцян. На 51-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян, замкнувший подачу с фланга. На 76-й минуте полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов ударом головой вновь вывел свою команду вперёд.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 35 очков. Подопечные Владимира Ивича вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 14 очками расположился на 13-й строчке.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Сперцян – 45+3'     1:1 Оганесян – 51'     2:1 Ахметов – 76'    
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