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Локомотив — Зенит 3:1, результат матча 17-го тура РПЛ 3 декабря

«Зенит» проиграл «Локомотиву» и упустил лидерство в РПЛ, пропустив «Краснодар» вперёд
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Сегодня, 3 декабря, в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встречались московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток должен был прозвучать в 16:30 мск, однако матч из-за снегопада было решено перенести на 17:00. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. «Локомотив» обыграл «Зенит» со счётом 3:1.

В первом тайме, на восьмой минуте после подачи Максима Глушенкова с углового вратарь «Зенита» Михаил Кержаков срезал мяч в свои ворота, забив курьёзный автогол и выведя «Локомотив» вперёд. Под конец первой половины, на 41-й минуте Матео Кассьерра сравнял счёт. Во втором тайме на 59-й минуте Максим Глушенков вновь вывел железнодорожников вперёд. Под конец матча, на 88-й минуте Наир Тикнизян с передачи Артёма Дзюбы удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт встречи — 3:1, победа «Локомотива».

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кержаков – 8'     1:1 Кассьерра – 41'     2:1 Глушенков – 59'     3:1 Тикнизян – 88'    
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