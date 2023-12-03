«Зенит» проиграл «Локомотиву» и упустил лидерство в РПЛ, пропустив «Краснодар» вперёд

Сегодня, 3 декабря, в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встречались московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток должен был прозвучать в 16:30 мск, однако матч из-за снегопада было решено перенести на 17:00. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. «Локомотив» обыграл «Зенит» со счётом 3:1.

В первом тайме, на восьмой минуте после подачи Максима Глушенкова с углового вратарь «Зенита» Михаил Кержаков срезал мяч в свои ворота, забив курьёзный автогол и выведя «Локомотив» вперёд. Под конец первой половины, на 41-й минуте Матео Кассьерра сравнял счёт. Во втором тайме на 59-й минуте Максим Глушенков вновь вывел железнодорожников вперёд. Под конец матча, на 88-й минуте Наир Тикнизян с передачи Артёма Дзюбы удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт встречи — 3:1, победа «Локомотива».

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.