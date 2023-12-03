Дзюба — журналистам: пока не научитесь уважать футболистов, мы не будем уважать вас

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба обратился к журналистам после победы в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1).

«Пока не научитесь уважать нас, мы не будем уважать вас. Исключительно про футбол? Каждый раз так начинается, а потом кто-то один начинает какой-то вброс делать. Я сейчас с «Локомотивом» на «Локо ТВ» поговорю спокойненько, а вам желаю всего самого наилучшего. Я же вас не трогаю, вот и вы меня не трогайте, пожалуйста. Всем мира и добра. Я же добрый и позитивный», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.