Продолжается матч 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором грозненский «Ахмат» встречается с московским «Спартаком». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного судьи выступает Евгений Кукуляк из Калуги. Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт матча — 2:1 в пользу «Ахмата».

Игроки «Спартака» и «Ахмата» устроили потасовку в подтрибунном помещении после свистка на перерыв. Игроки выясняли отношения какое-то время, после чего наконец-то ушли в раздевалки на перерыв.

Напомним, в данный момент «Ахмат» находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 13 очков за 16 проведённых матчей. «Спартак» располагается на пятой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.