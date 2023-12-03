Гришин: надо играть, как мы раньше играли — с апреля по ноябрь. Тогда будет всё нормально

Бывший тренер молодёжного ЦСКА Александр Гришин высказался о погодных условиях в матче 17-го тура МИР РПЛ с «Ростовом» (2:0).

«Согласен ли я с оценкой Карпина? То, что матч потерял в красоте – это однозначно. С другой стороны, мы знаем хорошую пословицу: «Футбол состоится в любую погоду». Если такие погодные условия и в регламенте прописано, то надо играть. Конечно, все понимают, что, если бы «Ростов» и ЦСКА играли на хорошем поле, как «Краснодар» и «Оренбург», был бы футбол другого качества.

Но имеем, что имеем. Календарь для всех одинаковый, поле для всех одинаковое. Конечно, хотелось бы видеть такой футбол на хорошем поле. Тем более официальные представители приняли решение играть, хотя при желании могли перенести игру на весну.

Стоило ли переносить матч? Если мы знаем, что весной будет хорошая погода, то да. Но не факт, что в марте будет хорошая погода. Может быть такая же погода, как сегодня. Как бабка надвое сказала: перенесли на март, а в марте такая же погода и снег. В России же живём. А вообще в футбол надо играть летом.

Надо ли возвращаться к системе весна-осень? Не знаю, куда надо возвращаться. Но надо играть, как мы раньше играли – с апреля по ноябрь. Тогда будет всё нормально», — приводит слова Гришина «Спорт день за днём».