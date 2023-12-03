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«Наполи» — «Интер»: Кварацхелия и Мхитарян в стартовых составах на матч Серии А

«Наполи» — «Интер»: Кварацхелия и Мхитарян в стартовых составах на матч Серии А
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Сегодня, 3 декабря, состоится матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса. Игра начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Жесус, Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

«Интер»: Зоммер, Дармиан, Де Врей, Ачерби, Димарко, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

Италия - Серия А . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент после 14 сыгранных матчей итальянской Серии А «Наполи» располагается на четвёртой строчке с 24 очками. «Интер» после такого же количества проведённых игр находится на втором месте с 32 очками.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата миланцы обыграли «Наполи» со счётом 1:0. Во втором круге неаполитанцы обыграли «Интер» со счётом 3:1.

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