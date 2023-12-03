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Главный тренер «Ахмата» прокомментировал конфликт Бериши с Абаскалем

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал конфликт Бериши с Абаскалем
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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался о конфликте форварда Бернарда Беришы с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем в матче 17-го тура МИР РПЛ (2:1).

«В этот момент я разворачивался к тренерскому штабу и благодарил каждого. Повернулся, когда уже была куча-мала. Сложно сказать, потому что нужно смотреть этот момент. В перерыве это не обсуждали — только моменты тактического характера. Такие вещи в перерывах не обсуждаются», — передаёт слова Ромащенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.

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