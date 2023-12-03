Игрок «Ахмата» Бериша: я не провоцировал Абаскаля

Игрок грозненского «Ахмата» Бернард Бериша заявил, что он не провоцировал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль получил красную карточку, потому что толкнул меня. Я не провоцировал его. Я пошёл праздновать к болельщикам, а он подошёл ко мне, и случилось это», — сказал Бериша в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша подбежал к скамейке «Спартака», чтобы отпраздновать гол, а Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.