Главный тренер «Ахмата» Ромащенко: сегодня команда выжала из себя всё

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко после матча 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1) заявил, что грозненская команда сегодня выжала из себя всё.

«Очень важные три очка. Ранее мы старались их заработать, но что-то не получалось по разным причинам. Мы много и упорно работали и старались поддерживать эмоциональный фон, чтобы ждать этого часа, который должен прийти. Сегодня команда выжала из себя всё», — передаёт слова Ромащенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на данный момент после 17 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.