Журналист Моретто: «Реал» предпримет заключительную попытку подписать Мбаппе в 2024 году

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может покинуть французский клуб.

Как сообщает журналист Маттео Моретто в соцсетях, мадридский «Реал» предпримет ещё одну попытку приобретения форварда. «Сливочные» сделают серьёзное и заключительное предложение Мбаппе в 2024 году.

Ранее появились слухи о том, что «Реал» в летнее трансферное окно вновь попытается подписать Мбаппе и уже ведёт переговоры с игроком. Позже «Реал» опроверг слухи о том, что начал переговоры с футболистом. В СМИ также сообщалось, что «Реал» окончательно отказался от идеи подписания Мбаппе.

Напомним, 24-летний Мбаппе принадлежит «ПСЖ» с лета 2018 года. Его действующее соглашение с французской командой рассчитано до июня 2024 года.