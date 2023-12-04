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Уборщик снега на матче ЦСКА рассказал о реакции Акинфеева на выходы на поле во время игры

Уборщик снега на матче ЦСКА рассказал о реакции Акинфеева на выходы на поле во время игры
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Сотрудник «ВЭБ-Арены», который убирал снег на матче 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (2:0), рассказал о реакции голкипера армейцев Игоря Акинфеева на выходы на поле во время игры

«Как успевали чистить прямо во время матча? Да хватало времени! Аккуратненько. Главное, успевать, пока мяч на другой половине поля. Выбирали время и выбегали. Ничего сложного, лопата же не весит миллион килограмм. Акинфеев на всё это смотрел с улыбкой, но с нами не общался. Не думаю, что ему было до этого», — рассказал сотрудник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, после матча главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал организаторов, которые допустили проведение игры с ЦСКА в сильный снегопад.

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