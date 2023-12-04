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ЦСКА — «Ростов» — 2:0, как с поля убирали снег во время матча 17-го тура РПЛ, подробности, интервью, 3 декабря 2023 года

«Акинфеев смотрел и улыбался». Кто спас снежный матч ЦСКА с «Ростовом»
Андрей Панков
«Акинфеев смотрел и улыбался»
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Пообщались с одним из тех, кто чистил поле от снега прямо во время игры.

Полноценная зима в РПЛ только началась, но топ самых снежных матчей уже активно пополняется. Неделю назад по сугробам бегали футболисты «Балтики» и «Спартака», а в 17-м туре случилась аналогичная встреча ЦСКА и «Ростова».

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Чалов – 4'     2:0 Мендес – 69'    
Удаления: нет / Мелёхин – 90+2'

Из-за мощного снегопада в Москве поле на «ВЭБ Арене» потеряло футбольный вид ещё задолго до начала матча. Но, несмотря на недовольство многих участников игры, снег удалось частично убрать и встреча состоялась. Главными героями для болельщиков стали работники стадиона, активно убиравшие снег не только до стартового свистка и в перерыве, но и прямо во время матча. «Чемпионату» удалось пообщаться с одним из них.

Недовольнее всех был Карпин:
«Какой дебил принимал это решение?» Слова Карпина после матча с ЦСКА — полный разрыв
«Какой дебил принимал это решение?» Слова Карпина после матча с ЦСКА — полный разрыв

— От кого получили указание убирать снег во время игры?
— Чистить поле прямо во время матча разрешил судья. Перед игрой подошёл и сказал, что можно аккуратно это делать в то время, когда мяч будет на противоположной половине поля.

— У вас такое впервые?
— Да всякое бывало, всякое видел.

— Как успевали чистить?
— Да хватало времени! Аккуратненько. Главное успевать, пока мяч на другой половине поля. Выбирали время и выбегали. Ничего сложного, лопата же не весит миллион килограммов.

Кто спас снежный матч ЦСКА с «Ростовом»

Кто спас снежный матч ЦСКА с «Ростовом»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Акинфеев что-то говорил, когда чистили поле рядом с ним?
— Он на всё это смотрел с улыбкой, но с нами не общался. Не думаю, что ему было до этого.

— Видели, как люди реагируют на вашу работу?
— Нас сейчас называют героями, но мы не герои. Герои нам не нужны. Нам нужны футболисты. Хотя, конечно, я против игры в такую погоду — в футбол надо летом играть.

Некоторые из участников снежного матча уже нашли решение:
«При «весна-осень» игр на хороших полях будет больше». Реакция на снежный матч ЦСКА
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