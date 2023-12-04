«Акинфеев смотрел и улыбался». Кто спас снежный матч ЦСКА с «Ростовом»

Пообщались с одним из тех, кто чистил поле от снега прямо во время игры.

Полноценная зима в РПЛ только началась, но топ самых снежных матчей уже активно пополняется. Неделю назад по сугробам бегали футболисты «Балтики» и «Спартака», а в 17-м туре случилась аналогичная встреча ЦСКА и «Ростова».

Из-за мощного снегопада в Москве поле на «ВЭБ Арене» потеряло футбольный вид ещё задолго до начала матча. Но, несмотря на недовольство многих участников игры, снег удалось частично убрать и встреча состоялась. Главными героями для болельщиков стали работники стадиона, активно убиравшие снег не только до стартового свистка и в перерыве, но и прямо во время матча. «Чемпионату» удалось пообщаться с одним из них.

— От кого получили указание убирать снег во время игры?

— Чистить поле прямо во время матча разрешил судья. Перед игрой подошёл и сказал, что можно аккуратно это делать в то время, когда мяч будет на противоположной половине поля.

— У вас такое впервые?

— Да всякое бывало, всякое видел.

— Как успевали чистить?

— Да хватало времени! Аккуратненько. Главное успевать, пока мяч на другой половине поля. Выбирали время и выбегали. Ничего сложного, лопата же не весит миллион килограммов.

Кто спас снежный матч ЦСКА с «Ростовом» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Акинфеев что-то говорил, когда чистили поле рядом с ним?

— Он на всё это смотрел с улыбкой, но с нами не общался. Не думаю, что ему было до этого.

— Видели, как люди реагируют на вашу работу?

— Нас сейчас называют героями, но мы не герои. Герои нам не нужны. Нам нужны футболисты. Хотя, конечно, я против игры в такую погоду — в футбол надо летом играть.