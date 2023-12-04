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Шавло: в матче с «Ахматом» не было «Спартака», который хочет выиграть

Шавло: в матче с «Ахматом» не было «Спартака», который хочет выиграть
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал поражение «Спартака» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2).

«Ахмат» стремился победить, завоевать три очка, потому что их положение в турнирной таблице было не особо хорошим. Игра «Спартака» позволила это сделать. В начале матча они немного поиграли, а потом всё бросили — не было того «Спартака», который хочет выиграть. Получили голы на контратаках, были длинные передачи. Защитники должны были это нейтрализовать. К сожалению, не вышло. «Ахмат» реализовал свои моменты и выиграл по делу», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на данный момент после 17 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.

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