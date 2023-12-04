Кузьмичёв: если Абаскаль останется в «Спартаке», Джикии стоит задуматься о смене команды

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв выразил мнение, что в том случае, если Гильермо Абаскаль останется главным тренером красно-белых, защитнику команды Георгию Джикии стоит начать думать о переходе в другой клуб.

«В нашем футболе возможно всё, тем более когда такая ситуация и главный тренер не рассчитывает на своего капитана. Вопрос только в том, останется ли Абаскаль у руля после окончания этого отрезка чемпионата. Если останется, тогда Георгию стоит задуматься о смене команды. Если же руководство «Спартака» примет решение о смене тренера, то я бы советовал не торопиться», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, подтвердил интерес «Локомотива» к своему клиенту.

В нынешнем сезоне Джикия провёл только шесть матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6,5 млн. Георгий выступает за «Спартак» с января 2017 года после перехода из «Амкара».