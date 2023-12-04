Академии «Спартака» и ЦСКА выступят на конференции, организованной «Зенитом»

В «Газпром»-Академии пройдёт международная футбольная конференция на тему «Специфика недельного цикла футболистов U 16+ в топ-академиях мира».

«8 и 9 декабря на базе Центра повышения квалификации тренеров футбольного клуба «Зенит» соберутся представители академий разных стран, которые обсудят детали работы с юными воспитанниками своих школ.

8 декабря в конференц-зале «Газпром»-Академии выступят специалисты из бразильского клуба «Коринтианс», представители «Газпром»-Академии, академий московского ЦСКА и клуба «Ростов».

9 декабря с материалом выступят представители сербской «Црвены Звезды» и Белорусской Федерации футбола, специалисты молодёжной сборной России и академии московского «Спартака», — сообщает пресс-служба академии.