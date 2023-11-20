Радченко — об академии «Зенита»: индивидуально сильных игроков стало мало по всей России

Бывший нападающий, а ныне тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что в последнее время индивидуально сильных игроков в России стало мало.

«В последний год руководством клуба было принято решение организовать отдел по индивидуальной работе с футболистами, потому что мы все прекрасно понимаем, что в последнее время не только у нас в Питере, но и вообще по России стало мало индивидуально сильных игроков. Последним был Андрей Аршавин», — сказал Радченко в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

В академии «Зенита» Радченко работает с 2019 года. Ранее российский специалист трудился в «Зените-2», «Ахмате» и основной команде «Зенита». Во время карьеры игрока Дмитрий выступал за такие клубы, как «Мерида», «Зенит», московский «Спартак», «Депортиво» и многие другие.