ПАОК разгромил «Ламию» со счётом 3:0. Оздоев вышел во втором тайме

Сегодня, 4 декабря, в матче 13-го тура греческой Суперлиги сезона-2023/2024 встречались ПАОК из Салоников и «Ламия». Игра проходит на стадионе «Тумба» в Салониках, Греция. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 21-й минуте Яннис Константелиас с передачи Тайсона открыл счёт.

На 43-й минуте Рафа Соареш упрочил преимущество хозяев.

На 57-й минуте Хуан Састре сделал счёт разгромным.

Напомним, за ПАОК выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, который появился на поле на 70-й минуте и голевыми действиями не отметился.

На данный момент после 13 сыгранных матчей греческой Суперлиги ПАОК располагается на второй строчке с 29 очками. «Ламия» находится на седьмой позиции с 16 очками.