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ПАОК разгромил «Ламию» со счётом 3:0. Оздоев вышел во втором тайме

ПАОК разгромил «Ламию» со счётом 3:0. Оздоев вышел во втором тайме
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Сегодня, 4 декабря, в матче 13-го тура греческой Суперлиги сезона-2023/2024 встречались ПАОК из Салоников и «Ламия». Игра проходит на стадионе «Тумба» в Салониках, Греция. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 21-й минуте Яннис Константелиас с передачи Тайсона открыл счёт.

На 43-й минуте Рафа Соареш упрочил преимущество хозяев.

На 57-й минуте Хуан Састре сделал счёт разгромным.

Напомним, за ПАОК выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, который появился на поле на 70-й минуте и голевыми действиями не отметился.

На данный момент после 13 сыгранных матчей греческой Суперлиги ПАОК располагается на второй строчке с 29 очками. «Ламия» находится на седьмой позиции с 16 очками.

Греция - Суперлига . 13-й тур
04 декабря 2023, понедельник. 19:00 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
3 : 0
Ламия
Ламия
1:0 Константелиас – 21'     2:0 Рафа Соареш – 43'     3:0 Састре – 57'    
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