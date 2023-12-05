Игорь Федотов оценил судейство в матче «Локомотив» — «Зенит»

Эксперт «Чемпионата», бывший российский судья Игорь Федотов оценил судейство в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» (3:1). Напомним, в качестве главного арбитра встречи выступал Алексей Сухой.

«Сложный матч для Сухого, поэтому оценка соответствующая (8,6. — Прим. «Чемпионата»). Он сейчас лучший по всему. Что касается Пиняева и его прыжка, для меня это жёлтая. Нет чрезмерной силы, нет шипов. Он коснулся соперника сбоку, сразу убрал ногу, извинился. Для красной нужно что-то большее. А тут удалять не за что. Разобрался Сухой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, после результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.