Тюкавин приветствовал Деда Мороза, Снегурочки поддерживали с трибуны. Фото победы «Динамо»

4 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в заключительном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встречались московское «Динамо» и казанский «Рубин». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. «Динамо» обыграло «Рубин» со счётом 1:0.

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).

«Хорошо, что удалось добиться победы. Тем более что «Рубин» много голов не пропускает. У них была долгая беспроигрышная серия. Хорошо, что последний [в году] домашний матч закончили победой. В конце могли забивать больше, но чего-то не хватило», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.