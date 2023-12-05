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Источник: Тен Хаг старается получить поддержку со стороны игроков «МЮ»

Источник: Тен Хаг старается получить поддержку со стороны игроков «МЮ»
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Портал ESPN, ссылаясь на собственные источники, доложил об атмосфере в раздевалке «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что главный тренер команды Эрик тен Хаг пытается сохранить доверие важных игроков к себе.

Источники заявляют, что голландец отказался критиковать вратаря Андре Онану за его ошибки в матче с «Галатасараем» (3:3), а также не ругает форварда Маркуса Рашфорда за его плохую форму. Часть игроков всё ещё лояльны к наставнику, но уровень фрустрации повышается с каждым матчем.

Команде предстоит сыграть три важные игры в ближайшие недели: с «Челси», «Баварией» и «Ливерпулем». Некоторые футболисты жалуются на излишне интенсивные тренировки. Также говорится о том, что Эрику не хватает присутствие Каземиро и Лисандро Мартинеса в раздевалке, которые лечатся от серьёзных травм.

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