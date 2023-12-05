Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ESPN: тен Хаг после игры с «Ньюкаслом» в судейской требовал объяснений по неудалению Шера

ESPN: тен Хаг после игры с «Ньюкаслом» в судейской требовал объяснений по неудалению Шера
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг требовал объяснений у главного арбитра матча 14-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» Роберта Джонса, почему он не удалил защитника «сорок» Фабиана Шера. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в стане «красных дьяволов» были расстроены решением судьи Роберта Джонса не удалять Фабиана Шера в проигранном матче с «Ньюкаслом» (0:1). Сообщается, что Эрик Тен Хаг и капитан манкунианцев Бруно Фернандеш зашли в судейскую к Джонсу после игры, чтобы попросить объяснений по решению не показывать красную Шеру за эпизод с жёстким стыком с Бруну во втором тайме встречи.

Напомним, в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка за 14 матчей. От лидирующего «Арсенала» «красные дьяволы» отстают на девять очков.

Материалы по теме
Sky Sports: половина состава «Манчестер Юнайтед» разочарована действиями тен Хага
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android