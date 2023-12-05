ESPN: тен Хаг после игры с «Ньюкаслом» в судейской требовал объяснений по неудалению Шера

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг требовал объяснений у главного арбитра матча 14-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» Роберта Джонса, почему он не удалил защитника «сорок» Фабиана Шера. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в стане «красных дьяволов» были расстроены решением судьи Роберта Джонса не удалять Фабиана Шера в проигранном матче с «Ньюкаслом» (0:1). Сообщается, что Эрик Тен Хаг и капитан манкунианцев Бруно Фернандеш зашли в судейскую к Джонсу после игры, чтобы попросить объяснений по решению не показывать красную Шеру за эпизод с жёстким стыком с Бруну во втором тайме встречи.

Напомним, в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка за 14 матчей. От лидирующего «Арсенала» «красные дьяволы» отстают на девять очков.