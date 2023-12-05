Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 15-го тура АПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 5 декабря, матчем между «Вулверхэмптоном» и «Бёрнли» стартует 15-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
5 декабря, вторник:
«Вулверхэмптон» — «Бёрнли» — 22:30 мск;
«Лутон Таун» — «Арсенал» — 23:15 мск.
6 декабря, среда:
«Кристал Пэлас» — «Борнмут» — 22:30 мск;
«Фулхэм» — «Ноттингем Форест» — 22:30 мск;
«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» — 22:30 мск;
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Брентфорд» — 22:30 мск;
«Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 23:15 мск;
«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 23:15 мск.
7 декабря, четверг:
«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 22:30 мск;
«Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед» — 23:15 мск.
На текущий момент турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Арсенал», набравший 33 очка. На второй строчке расположился «Ливерпуль», заработавший 31 очко. Замыкает тройку лидеров чемпионата Англии «Манчестер Сити», у которого в активе 30 очков.