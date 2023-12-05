Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 15-го тура АПЛ сезона-2023/2024

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Сегодня, 5 декабря, матчем между «Вулверхэмптоном» и «Бёрнли» стартует 15-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

5 декабря, вторник:

«Вулверхэмптон» — «Бёрнли» — 22:30 мск;

«Лутон Таун» — «Арсенал» — 23:15 мск.

6 декабря, среда:

«Кристал Пэлас» — «Борнмут» — 22:30 мск;

«Фулхэм» — «Ноттингем Форест» — 22:30 мск;

«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» — 22:30 мск;

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Брентфорд» — 22:30 мск;

«Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 23:15 мск;

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 23:15 мск.

7 декабря, четверг:

«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 22:30 мск;

«Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед» — 23:15 мск.

На текущий момент турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Арсенал», набравший 33 очка. На второй строчке расположился «Ливерпуль», заработавший 31 очко. Замыкает тройку лидеров чемпионата Англии «Манчестер Сити», у которого в активе 30 очков.