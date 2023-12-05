Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Дженоа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Пари НН» — о трансферах: будем удивлять

Гендиректор «Пари НН» — о трансферах: будем удивлять
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, можно ли в российском футболе систематически зарабатывать на продажах.

«Я, повторяю, человек новый и считаю, что футболисты — не рабы. Продавать людей не совсем правильно. Здесь должна быть двусторонняя история: и игроку должно быть хорошо, и клуб, который в него вложился, должен развиваться. Если его насильно куда-то отдали — футболист против, а клуб за, — не работает эта история. А такие ситуации иногда случаются в российском футболе. Поэтому здесь все должны быть за. Если формула: win — win — win совпадает, тогда это хорошая история.

Поэтому наша позиция такая: развивая игроков, развивается клуб. Мы должны развивать клуб, не надо о него вытирать ноги и думать, что это какая-то фарм-кормушка для больших, более успешных клубов. Нет, это не так. Мы самостоятельная, успешная единица, смотрящая не на стыковые матчи, а в еврокубки в перспективе. Мы хотим развиваться и финансово, и спортивно. Этой зимой планируются выгодные продажи. Не буду анонсировать какие, но будем удивлять», — сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Пишут: выскочка, папочкин сынок». Гендиректор «Пари НН» рвёт шаблоны в российском футболе
Эксклюзив
«Пишут: выскочка, папочкин сынок». Гендиректор «Пари НН» рвёт шаблоны в российском футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android