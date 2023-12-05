Жоаозиньо: «Сочи» будет тяжело исправить сложившуюся ситуацию в РПЛ

Бывший игрок «Сочи» Жоаозиньо высказался о турнирном положении команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Думаю, что «Сочи» будет тяжело исправить сложившуюся ситуацию в РПЛ. На шанс исправить положение есть. У клуба было много изменений, а ещё очень много травмированных игроков», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В данный момент «Сочи» находится на последнем месте в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков после 17 проведённых матчей. При этом 3 декабря клуб объявил об отставке главного тренера Александра Точилина. Точилин был назначен главным тренером сочинской команды 17 сентября 2023 года, заменив на этом посту Дмитрия Хохлова. Под руководством Точилина «Сочи» провёл 12 матчей во всех официальных турнирах, одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.