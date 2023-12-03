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Мостовой: в «Сочи» подумали, что они обречены. Не вижу стремления вылезти из ситуации

Мостовой: в «Сочи» подумали, что они обречены. Не вижу стремления вылезти из ситуации
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что не видит стремления «Сочи» вылезти из ситуации.

«Это не первое удивление касательно «Сочи». Сначала я был удивлён их составом, потом тем, как игроки играют без желания. Я не вижу на протяжении игр стремления вылезти из этой ситуации любой ценой. Может, в «Сочи» уже подумали, что они обречены. Отставке Точилина не стоит удивляться — его убирали и назначали уже раз пять», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В данный момент «Сочи» находится на последнем месте в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков после 17 проведённых матчей. При этом сегодня клуб объявил об отставке главного тренера Александра Точилина.

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