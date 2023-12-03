Мостовой: в «Сочи» подумали, что они обречены. Не вижу стремления вылезти из ситуации

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что не видит стремления «Сочи» вылезти из ситуации.

«Это не первое удивление касательно «Сочи». Сначала я был удивлён их составом, потом тем, как игроки играют без желания. Я не вижу на протяжении игр стремления вылезти из этой ситуации любой ценой. Может, в «Сочи» уже подумали, что они обречены. Отставке Точилина не стоит удивляться — его убирали и назначали уже раз пять», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В данный момент «Сочи» находится на последнем месте в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков после 17 проведённых матчей. При этом сегодня клуб объявил об отставке главного тренера Александра Точилина.