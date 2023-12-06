Эрик тен Хаг: я думаю, что команда находится в хорошем направлении

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о ситуации в команде после поражения от «Ньюкасла» (0:1).

«У нас была неделя с двумя хорошими и одним плохим выступлением, поэтому мы продолжаем двигаться дальше. Я думаю, что команда находится в хорошем направлении. Думаю, мы играли в очень хороший футбол и забили очень хорошие голы против «Галатасарая» и против «Эвертона».

Против «Ньюкасла» мы сыграли не очень хорошо. Мы знали это и были недовольны такой игрой, хотя и держались в игре до последнего момента. Если бы нам немного повезло, у нас было две возможности в конце, мы могли бы даже украсть очко. Если бы у нас было чуть больше решимости в тот момент, мы могли бы что-то из этого извлечь. Думаю, мы движемся в хорошем направлении. Конечно, мы опустились в таблице Премьер-лиги, но мы не так уж далеко», — приводит слова Тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После 14 туров «Юнайтед» занимает седьмое место в АПЛ с 24 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (36 очков).