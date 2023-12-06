Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Фукс продлил арендное соглашение с «Атлетико Минейро»

Защитник ЦСКА Фукс продлил арендное соглашение с «Атлетико Минейро»
Комментарии

Защитник московского ПФК ЦСКА Бруно Фукс продолжит выступать на правах аренды за «Атлетико Минейро». Футболист продлил арендное соглашение с бразильским клубом на один сезон. Об этом пресс-служба «Атлетико Минейро» сообщила в клубных соцсетях.

Напомним, Бруно Фукс присоединился к армейскому клубу летом 2020 года, но за два с половиной сезона принял участие лишь в 19 матчах за команду во всех турнирах. Действующее соглашение между игроком и московским клубом рассчитано до 2026-го.

В минувшее зимнее трансферное окно 24-летний бразилец отправился в аренду в «Атлетико Минейро». После перехода защитник успел сыграть в 23 матчах за новую команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Материалы по теме
В «Фенербахче» опровергли слухи об интересе к защитнику ЦСКА Роше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android