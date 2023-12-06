Дуглас Луис — о своём будущем: я в «Астон Вилле» и сосредоточен только на этом

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис высказался о своём будущем. Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны лондонского «Арсенала».

«Приятно слышать такие истории, но я здесь, в «Астон Вилле», и сосредоточен только на этом. Унаи — невероятный менеджер. С тех пор как он пришёл сюда, он изменил историю клуба. «Астон Вилла» — очень большой клуб в Англии, но дела наши шли не так хорошо. Унаи изменил это. Теперь люди больше уважают клуб и игроков. Я считаю, что переживаю лучший момент в своей карьере. Менеджер требует от меня многого, и я верю, что он мне также очень помог. Я счастлив, как никогда, и продолжаю работать и развиваться», — приводит слова Луиса Sport Bible.

В нынешнем сезоне Дуглас Луис провёл 14 матчей в рамках АПЛ, забил пять мячей и сделал две голевые передачи.