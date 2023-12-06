Абаскаль: приношу извинения российскому футболу за то, что случилось в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о своём удалении в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2).

«Прежде всего хотел бы проанализировать эту ситуацию, рассказать о ней — потому что у меня не было этой возможности после матча, так как я был удалён. Да, в тот момент моя реакция была реакцией человека, наверное. Я отреагировал, потому что был агрессивный жест в мою сторону. Думаю, любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Это обычная реакция.

Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером футбольного клуба «Спартак» и, конечно, должен быть выше этого и не позволять себе таких моментов. Приношу извинения российскому футболу за то, что случилось. Потому что, конечно, этого нельзя допускать. И в целом эта ситуация не красит футбол», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».