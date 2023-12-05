Роман Шишкин: многие мужчины поступили бы на месте Абаскаля точно так же

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин оценил поражение красно-белых от «Ахмата» в матче 17-го тура РПЛ (1:2) и отметил, что футболист грозненцев Бернард Бериша своей провокацией Гильермо Абаскаля совершил очень некрасивый поступок.

«Я не люблю это выражение – неудобный соперник. Команды каждый сезон играют друг с другом по два раза – можно спокойно подготовиться к игре и изучить каждого соперника, качественно подойти к игре. И, мне кажется, «Спартаку» как раз этого и не хватило в матче с «Ахматом». Понятно, что в Грозном всем нелегко. Но «Спартак» для местной команды всегда был особым раздражителем. Виден был этот заряд – хотя бы у того же Бериши, у которого эмоции зашкаливали.

Что это было? Конечно, это была провокация со стороны футболиста – и Абаскаль, конечно, не должен был на неё поддаваться. Вся ситуация не красит ни одного, ни другого, особенно Беришу. Некрасивый поступок. Хотя, казалось бы, ничего не произошло – ты можешь праздновать голы и победы на любом участке поля, тебе это никто не запрещает. Но мы все люди, мы футболисты, мы понимаем, что произошло, – и Абаскалю, наверное, тоже было тяжело сдержаться. И он повёлся на провокацию – сыграла его мужская составляющая. Думаю, многие мужчины поступили бы на его месте так же», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».