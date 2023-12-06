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Юношеская команда «Динамо» стала чемпионом России

Юношеская команда «Динамо» стала чемпионом России
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Юношеская команда московского «Динамо», в которой собраны игроки 2009 года рождения, стала чемпионом России. Бело-голубые выиграли первенство страны, победив в финальном матче сверстников из московского «Спартака» со счётом 2:0. После финального свистка юные игроки побежали обниматься с тренерским штабом.

«Да! Да! Да! «Динамо»-2009 – победитель Первенства России! Команда Андрея Ходыкина смогла обыграть московский «Спартак» в финале со счётом 2:0.

Парни, мы гордимся вами! Вы заслуженно стали обладателями этого трофея», — написала пресс-служба академии московского «Динамо» в своём телеграм-канале.

Отмечается, что лучшим игроком турнира был признан футболист «Динамо» Данила Попков. Лучший защитник первенства также из стана бело-голубых— Артём Шпиньков.

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