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В «Динамо» ответили на вопрос о возможном трансфере Сутормина из «Зенита» этой зимой

В «Динамо» ответили на вопрос о возможном трансфере Сутормина из «Зенита» этой зимой
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина. По словам функционера, такой трансфер нельзя исключать.

«Интерес к Сутормину? No comments. Сейчас не будем обсуждать, за кем мы следим.

Не исключаю ли я переход Сутормина в «Динамо»? Ничего исключать нельзя», — приводит слова Гафина Sport24.

Напомним, в сезоне-2023/2024 на счету 29-летнего футболиста 12 матчей во всех турнирах и две голевые передачи. Контракт Сутомина с клубом рассчитан до лета 2025 года. На данный момент трансферная стоимость полузащитника оценивается в € 1,8 млн (по данным Transfermarkt). Известно, что ранее заинтересованность в хавбеке проявляли и другие клубы из РПЛ, в числе которых ЦСКА, «Ростов» и «Балтика».

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